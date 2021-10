Marc Herremans opent revalidatieweide voor kinderen en volwassenen met beperking: “Hier zijn ze even geen patiënten”

Wortel Zouterover opent (eindelijk) ‘beleefres­tau­rant’ op Wortel Kolonie: “We willen mensen smaaksensa­ties leren kennen”

16 september Kevin Kegeleers en Nick Vanhoof, in een ‘ver’ verleden nog de winnaars van Grillmasters, hebben eindelijk hun droom kunnen realiseren in een van de schuren op Wortel Kolonie. Je kan er voortaan terecht in hun belevingsrestaurant voor een diner of een workshop waarbij jezelf mee achter de grill of het open vuur gaat staan. “We streven naar een ‘no waste’. Zo gebruiken we zelfs de kolen uit de pizzaoven voor onze zoutkorsten”, glimlachen Nick en Kevin.