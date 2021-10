Marc Herremans opent revalidatieweide voor kinderen en volwassenen met beperking: “Even ontsnappen uit lockdown voor het leven”

Noordrand Open Monumenten­dag: het noorden van Antwerpen heeft heel wat moois te bieden

10 september Liefhebbers van onroerend erfgoed kunnen zondag 12 september er opnieuw op uit trekken in het noorden van Antwerpen, want Open Monumentendag vindt opnieuw fysiek plaats na de digitale editie van 2020. Van Kalmthout tot Lillo en ook Brasschaat en Schilde: overal is er wel iets te bleven zoals de synagoge in Kalmthout, het Fort van Kapellen of het Poldermuseum in Lillo waar ook Mega Mindy haar politiekantoor ligt. Ontdek hier een greep uit wat Open Monumentendag u buiten de grootstad Antwerpen te bieden heeft.