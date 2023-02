Marathon 4 Hope wil geld inzamelen voor Te Gek!?: “Ook voor niet-lopers is er van alles te beleven”

Hoogstraten Inbrekers roven diepvrie­zer leeg

Dieven zijn binnengedrongen in een woning in de Gestelsestraat in Meer (Hoogstraten). De inbraak werd zaterdag vastgesteld in de loop van de dag. De geviseerde woning is op dit moment niet bewoond. Het pand staat te koop. De inbrekers hebben in de badkamer een koperen leiding doorgezaagd en meegenomen. Ze bleken ook honger te hebben, want ze gingen ook aan de haal met de inhoud van de diepvriezer.

30 januari