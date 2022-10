Louis Bogaerts (74) richtte vijftig jaar geleden Revalidatiecentrum Noorderkempen op: “We hebben duizenden kinderen geholpen die moeilijkheden hebben om mee te kunnen in het reguliere onderwijs”

Kalmthout Kalmthout Goes Qatar: reusachti­ge tent en scherm op marktplein om te supporte­ren voor onze Rode Duivels: “Tot 3.000 bezoekers mogelijk in verwarmde tent”

In de grootsteden mag er dan weinig animo zijn om iets te organiseren rond het WK van onze Rode Duivels in Qatar, in Kalmthout is dat wel het geval. Alvast de drie groepsmatchen worden uitgezonden in een (verwarmde) tent op een (reusachtig) scherm. Enkele dagen voor de eerste match en enkele dagen na de laatste match in de voorronde staan er optredens gepland.

29 september