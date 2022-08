Lokaal bestuur en Pidpa werken actieplannen rond droogte en wateroverlast uit

Belang van grachten

“Momenteel zijn er al verschillende projecten uitgevoerd of in voorbereiding”, klinkt het bij het lokaal bestuur. “Zo heeft de wijk Vennekens een overstromingsgebied gekregen op het speelterrein zodat het bij hevige regenval daar even gebufferd kan worden. We gaan ook zoveel mogelijk werken met grachten voor de afvoer van regenwater. Het vuile water blijven we natuurlijk afvoeren via de riolering. Grachten zijn ideaal als extra buffer en om water te laten infiltreren. Belangrijk want regenbuien zoals in Wallonië en in iets mindere mate Kalmthout enkele jaren geleden zouden nu om de tien jaar kunnen voorkomen. Het kan zijn dat de gracht het grootste deel van de tijd droog staat, maar op het moment van hevige regenval zijn ze wel cruciaal om overstromingen te vermijden. Een gracht heeft altijd meer buffervermogen dan een buis. Daarnaast worden in de grachten ook schotten geplaatst om het water tegen te houden, zodat het in de grond kan trekken.”