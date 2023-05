Lokaal bestuur droomt van titel ‘fietsgemeente 2024': “We hebben veel ruimte, mooie plekjes en zetten fors in op alles wat met fietsen te maken heeft”

Lokaal bestuur start opnieuw met grote bevolkings­be­vra­ging

Het lokaal bestuur Essen stapt zes jaar na de ‘Grote Enquête’ terug naar de Essenaren toe met een nieuwe bevolkingsbevraging. Net zoals in 2017 vraagt het gemeentebestuur de mening van zijn inwoners over negen verschillende domeinen in de gemeente. Op basis van de Essense stemmen bepaalt het bestuur het beleid van Essen in de komende jaren.