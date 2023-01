Leerlingen van Mater Dei Gooreind zetten het nieuwe jaar in met nieuwe speeltoestellen

Wuustwezel Joyriders vernielen beroemd wasbord van Azencross: “Ze zijn er met onze quads over gereden”

Na een fenomenale sprint haalde Wout van Aert afgelopen vrijdag de bovenhand op de Azencross in Loenhout (Wuustwezel). In die koers moesten de veldrijders wederom het bekende wasbord trotseren. Dat deden ook vandalen op oudejaarsnacht. Niet met de fiets, maar met quads die nog ter plaatse stonden. En dat veroorzaakte heel wat scheuren in het kunstgras. “We zullen de mat volledig opnieuw moeten aanleggen”, zucht parcoursbouwer Louis Aernouts (79).

