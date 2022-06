Leerlingen 't Blokje lopen 7.000 euro bij elkaar.

De opbrengst werd deze week overhandigd aan Marc Vrins en Okoya Tambwe van de vzw Hart voor Congo. Het koppel, dat in Loenhout woont, is al enkele jaren actief met ontwikkelingsprojecten voor het stadje Lodja, in het centrum van Congo. Okoya kwam de leerlingen eerst uitleg geven over de leefomstandigheden in haar geboorteplaats. Zo is er bijvoorbeeld nood aan schoolgebouwen, kinderopvang en medische zorg.