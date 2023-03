Leerlingen Klim Op en Mater Dei planten samen 160 bomen aan in Fazantendreef

Plan

De extra bomen dragen ook bij aan de gemeentelijke klimaatdoelstelling om tegen 2030 voor elke inwoner één extra boom aan te planten op Wuustwezels grondgebied. Dit najaar komen er in de Berkendreef ook nieuwe bomen. “De berken in de Berkendreef in Braken zitten in hun volwassen stadium en beginnen af te takelen. Bij stormweer of hevige rukwinden moeten de brandweer of onze diensten soms ingrijpen. De 32 berken in het eerste gedeelte van de Berkendreef, van de Bredabaan tot aan de Noordwateringsweg, werden ondertussen al gerooid. In het najaar van 2023 komen daar een 70-tal andere bomen, esdoorn en sierkers.”