Koeien geëvacueerd bij brand in stal

Zoersel/Malle/Hoogstraten Kempense kameraden produceren eigen kortfilm: “Zelfs vijf dagen in Spanje opgenomen”

‘Weg van de Kempe’. Die nieuwe kortfilm hebben vier vrienden woensdagavond gelanceerd. Beland in een maffiose drugswereld beleven New Kids spannende avonturen. Het verhaal is een vervolg op hun eerdere productie ‘Recht oat de Kempe’. “We hebben zelfs al plannen voor een derde film”, klinkt het enthousiast.

29 december