Kleuters van Mater Dei Gooreind zijn echte kunstenaars

Burgemees­ter­feest levert 6.000 euro op voor jeugdbewe­gin­gen in Essen

Het Burgermeesterfeest in Essen kan in 2023 weer onder normale omstandigheden plaatsvinden en de opbrengst was dan ook weer een pak hoger dan de voorbije jaren. De Essense juegdverenigingen krijgen een cheque van 6.000 euro.