Kapper Gino (58) verkozen tot vriendelijkste ondernemer van de gemeente: “Op mijn 11 jaar wist ik dat ik kapper wilde worden”

De award is een organisatie van Handelsgids.be. Gino is er best trots op. “Je krijgt het van mensen waarvoor je werkt en dan doet dat wel deugd", vertelt de kapper uit Gooreind. “Al doe ik er niets speciaals voor hoor. Vriendelijk zijn, lachen, praten en luisteren. Dat is alles (lacht). Het zit gewoon in mij. Ik ben altijd wel een beetje zo geweest.” Gino wist ook al op erg vroege leeftijd dat hij kapper wilde worden. “Waarom weet ik niet, maar ik denk dat ik jaar was toen ik dat voor mezelf had uitgemaakt. De school raadde het af want ze vonden dat ik te verstandig was om naar beroeps te gaan. Maar gelukkig hebben mijn ouders me er in gesteund.”