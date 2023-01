Joyriders vernielen beroemd wasbord van Azencross: “Ze zijn er met onze quads over gereden”

Brecht Gemeente Brecht op zoek naar dé sportkampi­oe­nen

De gemeente Brecht is op zoek naar alle opmerkelijke en straffe sportprestaties. Ken jij een straffe sportmadam? Of is je zoon kampioen geworden in 2022? Of misschien behaalde je eigen sportteam wel een knappe overwinning? Laat het dan zeker weten.

25 december