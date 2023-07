Huizenprijzen licht gestegen in Wuustwezel

“Gewoon jezelf zijn is oké”: eerste ADHD-festival voor kinderen aan station van Essen

“Gewoon jezelf zijn is oké.” Onder dat motto wordt vrijdag voor de eerste keer ‘ADHD, Olé! Olé’ georganiseerd in café Rex aan het station in Essen. Organisator Thalia Tsé organiseert het muziek- en kunstfestival nadat haar bonuszoon in het vijfde leerjaar de diagnose van ADHD kreeg. “Heel spannend allemaal, maar wel nódig.”