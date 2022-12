Handelaars en verenigingen organiseren opnieuw kerstmarkt

Hoogstraten Bar Qatar Hoogstra­ten trekt nog eens registers open: “De Duivels met z’n allen naar de volgende ronde schreeuwen”

Nog minstens één keer alles geven. En dan hebben we het niet alleen over de Rode Duivels, want de organisatoren van Bar Qatar Hoogstraten en de vele vrijwilligers zijn er ook klaar voor. Na twee mindere sportieve prestaties van onze Rode Duivels gaan ze er bij Bar Qatar Hoogstraten alles aan doen om onze nationale ploeg naar de achtste finale te schreeuwen.

30 november