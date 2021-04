Groot Schietveld blijft afgesloten voor onderzoek: parket en onderzoeksrechter brengen plaatsbezoek

Vrijdag brandde meer dan 500 hectare af van het natuurgebied en militair domein Groot Schietveld. Mogelijk liggen schietoefeningen aan de basis van de grote brand. “In het onderzoek naar de oorzaak en de omstandigheden van de brand in het natuurgebied Groot Schietveld in Brecht is de onderzoeksrechter vandaag (maandag, nvdr) samen met het parket en forensische experts ter plaatse geweest”, zegt Kristof Aerts van het parket. “De onderzoeksrechter heeft ook enkele mensen van Defensie bevraagd. Die hebben hun optimale medewerking verleend.”

De deskundigen gaan nu hun verslag officialiseren. Als dat gebeurd is, kan het natuurgebied vrijgegeven worden. “Het is niet gebruikelijk dat er zo'n plaatsbezoek gebeurt, maar in deze besloot de onderzoeksrechter dat het toch nuttig was. De brand op zich was ook al abnormaal en erg groot. Maar zolang het rapport dus niet klaar is, zal het terrein niet vrijgegeven worden.”