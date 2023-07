Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Wuustwezel vandaag

Atelier Co-Pains zoekt oplossin­gen na brand in centrale bakkerij in Brasschaat: “Webshop gesloten en mogelijk beperkt assorti­ment”

De industriële bakkerij die zaterdag in de late namiddag zwaar beschadigd geraakte door een brand in Brasschaat, is die van Atelier Co-Pains. De komende dagen zal daardoor het assortiment in de verschillende winkels beperkt zijn of blijven ze enkele dagen gesloten. De webshop is ook gesloten.