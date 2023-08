Belgisch bloemen- en plantenkun­ste­naar traint in Arboretum Kalmthout voor Europees kampioen­schap

Over een maand staat de 22-jarige Justine Givron op het EK voor jonge floristen in Slovenië. Onze landgenote kwam maandag achter gesloten deuren trainen in Arboretum Kalmthout.