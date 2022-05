Gemeenteschool Klim Op blijft zelfstandig bestaan: “We moeten meer uitgaan van onze eigen fierheid”

De aanleiding om een onderzoek te voeren en gesprekken te starten met het gemeenschapsonderwijs en Mater Dei was het feit dat het aantal leerlingen dat koos voor Klim Op een dalende lijn vertoonde. “Het was zeker nog geen kritiek punt, maar dat wilden we voor zijn”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “We wilden vermijden dat we plots met de rug tegen de muur zouden staan.”

Visie

Begin december werden die gesprekken opgestart. Zowel directeur Jan Peeters van de gemeenteschool Klim Op als Dieter Wouters benadrukken dat die positief waren. “Beide koepels zagen het wel zitten en er zijn oprechte en eerlijke voorstellen gekomen, elk vanuit hun eigen onderwijsvisie natuurlijk”, zeggen Jan Peeters en Dieter Wouters. “Het opzet was echt om elkaar te versterken, maar uiteindelijk ging het wel telkens echt om een overname. Maar toen het bekend werd gemaakt dat die gesprekken zouden starten, werden we plots toch wel veel aangesproken door ouders. Elk met hun eigen positief verhaal over hun keuze voor Klim Op. Er heerst echt een ‘wij-gevoel’ en daar moeten we trots en fier op zijn. Uiteindelijk hebben we ook altijd wel rekening gehouden met deze uitkomst, want we hebben ons nooit gefocust op één piste.”

Dank aan de ouders

Jan Peeters geeft ook toe dat er binnen het schoolteam wel wat bedenkingen waren bij de gesprekken met de andere netten. “Maar ergens wisten we ook dat het louterend zou werken”, zegt Peeters. “Maar de conclusie is dat we nu écht voluit willen gaan om nog meer onze visie tot uiting te brengen en te verwezenlijken. En die is: elk kind kansen geven, gaan voor leerwinst en er voor zorgen dat elke kind de beste versie van zichzelf kan worden. Daar willen we nu nog meer op focussen.” Maar zowel de school als het gemeentebestuur willen eigenlijk de ouders bedanken. “Zij zijn de stille kracht die dit mogelijk maken. In plaats van petities, spandoeken of wat dan ook zijn ze ons beginnen aanklampen. En dat maakt ons nu nog ambitieuzer dan ooit te voren. We moeten ervoor zorgen dat de perceptie over onze school verandert. Dat is prioritair en daarna kunnen we nadenken om misschien ooit ook met een kleuterafdeling te starten, want uiteraard zorgt dat er ook mee voor dat de instroom bij ons kleiner is.”