Gemeenteraad zet licht op groen voor subsidies en premies voor duurzame investeringen van inwoners

Kalmthout Platen­beurs en muzikale lezing door Maarten Schuermans in Club K

Club Kalmthout en De Klanboetiek organiseren op 28 januari de eerste platenbeurs in Club K. Het wordt dan even het walhalle voor de platenverzamelaar en muziekliefhebber. Diezelfde dag brengt muziekkenner Maarten Schuermans van Storyville een muzikale lezing over Jack White.

23 januari