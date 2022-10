Gemeente versnelt omvorming van straatverlichting naar ledverlichting

De gemeente Wuustwezel was ruim tien jaar geleden een van de eerste om een masterplan op te stellen voor de openbare verlichting met als doel de CO2-uitstoot fors terug te dringen. Nu blijkt dat een vrij verstandige keuze te zijn geweest, want daardoor moet er nu niet extra bespaard worden op de openbare verlichting door ze vroeger te doven. “In de meeste lokale straten dooft de verlichting tussen 23 en 6 uur”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “We besparen dus eigenlijk al jaren. We hebben nu samen met Fluvius onderzocht of het zinvol zou zijn om de verlichting al om 22 uur te doven. Maar in samenspraak met belangengroepen zoals ouders, jeugd en ondernemers hebben we besloten dat niet te doen. De monumentverlichting doven we wel.”

Versneld

Wel neemt de gemeente een andere maatregel. Het programma om de straatverlichting te vervangen door ledlampen, wordt sneller doorgevoerd. Die deadline ligt nu op 2028 in plaats van 2030. Momenteel zijn er 3426 verlichtingstoestellen op het grondgebied van de gemeente. Daarvan was tijdens een doorlichting in augustus al ruim 28% uitgerust met leds. De komende jaren wordt het aantal verlichtingen in natrium (bijna 64%) en halogeen (8,2%) versneld afgebouwd. “De techniek van ledverlichting is de laatste jaren sterk verbeterd en zorgt voor meer efficiëntie”, klinkt het. “Bovendien zorgt het vervangen van de lampen voor een besparing van 300.000 kWh per jaar. De CO2-uitstoot vermindert ook en er is minder lichtvervuiling.” Het effect is trouwens duidelijk. In 2015 lag het jaarverbruik van de openbare verlichting nog op 1,326 miljoen kWh. In 2021 was dat al gedaald naar 803.895 kwh. Na het omvormen naar volledige ledverlichting zou dat uitkomen op 500.000 kWh.