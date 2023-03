Gemeente organiseert open jobdag in gemeentemagazijn

Bestuurder zwaarge­wond na botsing met tegenlig­ger

Twee wagens zijn donderdagochtend betrokken geraakt bij een verkeersongeval op Langenberg in Hoogstraten. De auto’s botsten er rond 6 uur op elkaar. Dat gebeurde nadat één van de bestuurders met zijn voertuig van de rijbaan afweek en zo een tegenligger aantikte. In één van de wagens liep de bestuurder zware verwondingen op. De 41-jarige man uit Merksplas was wel buiten levensgevaar. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.