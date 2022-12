Drie jongeren toeren doorheen de straten met verlichte kerstfiets

Bjorn en Tijs zijn al toe aan de derde editie van hun ‘Winterroutes’. Drie jaar geleden gingen ze voor het eerst op toer met hun verlichte fietsen, waarmee ze gehoor gaven aan de actie van #zorgvoorlicht van Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS. Vanwege de positieve reacties deed het duo dat vorig jaar opnieuw. Op hun fietskar namen ze ook koffie en chocolademelk mee. “We kregen dikwijls de vraag of we volgend jaar weer zouden terugkomen. En dat wilden we met veel plezier doen”, vertelt Bjorn.

1.500 lichtjes

Samen met hun nieuwe compagnon Thimo, die Bjorn kent van het bloemencorso in Loenhout, zagen ze het weer wat groter. “Uit hout hebben we rondom de fietskar een slee gebouwd. En aan de fiets zelf hangen twee reeën, die de slee voortrekken”, zegt Bjorn. “Met 1.500 ledlichtjes hebben we ons voertuig aangekleed. De wagen is ook uitgerust met sfeermuziek.”

De kerels trokken zaterdag doorheen Wuustwezel. Ze hadden drie haltes ingelast om koffie en warme chocomelk aan te bieden vanuit hun mobiele winterbar. “Met onze kleine lichtwagen hopen we een glimlach op de inwoners hun gezicht te toveren en ook verbondenheid te creëren”, klinkt het.

Na Wuustwezel rijden Thimo, Bjorn en Tijs op zaterdag 17 december door Kalmthout. Op vrijdag 30 december is het de beurt aan Essen. Je kan de prachtfiets ook komen bewonderen op het sfeervol verlicht winterplein, dat de jongens voor het eerst organiseren. Die gezellige bar in Bjorns tuin is te vinden op de Martendijk ter hoogte van de Bredabaan in Gooreind. Het winterplein is open op 26 december, 28 december, 2 januari, 4 januari en 7 januari, telkens van 18 tot en met 22 uur.

Meer informatie over de derde editie van de Winterroutes via de Facebookpagina van Actief Noord.

