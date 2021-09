Directie basisschool boos over verplichte quarantaine ondanks negatieve testen: “We blijven toch lesgeven, de leerlingen hebben daar recht op”

De voorbije dagen testten twee kinderen van het vijfde leerjaar van 't Kantoor in Braken (Wuustwezel) positief. Maandag kwam er een testbus van het UZA en die resultaten waren goed want alle andere kinderen hebben negatief getest. En toch moest directrice Wen Van Hees de boodschap aan de kinderen én de ouders brengen dat ze tot 30 september in quarantaine moeten. “Eerlijk? Ik begrijp dit niet meer”, zucht een teleurgestelde en tegelijk boze Wen Van Hees. “Waarom moeten die kinderen nu in godsnaam thuis blijven? We hebben een vaccinatiegraad van 93 procent in Wuustwezel en héél ons schoolteam is gevaccineerd. Dit is compleet ridicuul.”