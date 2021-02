Deze knuffel maakt hele internet gek: sensationeel filmpje met struisvogel Flodder al 11,8 miljoen keer bekeken

WuustwezelEen innige knuffel met een struisvogel. Voor Wendy Adriaens (38) van dierenverblijf Koch’s Corner in Wuustwezel is het zo goed als dagelijkse kost , maar het internet blijft het sensationeel vinden. Een filmpje van een omhelzing met haar dier Flodder werd op amper één week 11,8 miljoen keer bekeken. Zelfs Amerikaanse en Russische nieuwswebsites pikten de beelden van deze “romantische date” op.

Een groot wit laken spreidt Wendy uit, waarop ze zich neerzet. Haar struisvogel Flodder gaat met veel plezier in op deze invitatie. Als haar baasje zich dichter naar het dier toetrekt, volgt een hartelijke knuffel. Op de tonen van de soundtrack van de Amerikaanse film ‘Braveheart’ legt het dier zijn lange nek neer op Wendy’s schouder, waarop hij zijn ogen sluit.

Quote Op sociale media wordt Flodder verdacht van de Griekse god Zeus te zijn, die volgens de mythologie in dierlijke gedaantes de liefde met vrouwen bedrijft.

‘Disneyprinses’

Dat tafereel plaatste Wendy op TikTok. Er gingen al wel meerdere van haar video’s met haar twee eigenhandig grootgebrachte struisvogels Flodder en Blue viraal, maar deze keer ontplofte het aantal views, reacties en shares. Op donderdag stond de teller op 11,8 miljoen clicks en 2,7 miljoen likes. “Het internet gaat wild. Ook op YouTube en Twitter wordt het gedeeld en besproken. Voor een Belg toch vrij uitzonderlijk. Waarom dit filmpje precies zo goed scoort? Eerst begreep ik het niet zo goed, maar dan ben ik eens naar al mijn filmpjes gaan kijken. Ik heb wel veel video’s met de struisvogels, maar die maak ik meestal zelf. Deze keer heeft mijn man gefilmd. Het is de enige video waar het op volledig beeld te zien is hoe Flodder op mijn schouder in slaap valt”, analyseert Wendy haar succesverhaal.

Volledig scherm Wendy met Flodder © Klaas De Scheirder

In alle talen van over de hele wereld stromen commentaren binnen: in het Frans, Duits, Roemeens, Russisch, Chinees, Japans... De meeste kijkers verbazen zich over hoe tam de struisvogel is. Voor velen deed de video zelfs denken aan een sprookjesachtige wereld, waarbij kijkers zelfs vroegen of Wendy een Disneyprinses in het echte leven is.

Verliefde vogel?

De populaire beelden haalden ook de Amerikaanse nieuwswebsite ‘The Daily Dot’ en de Russische internetkrant ‘Meduza’. Deze buitenlandse media spreken over een ‘romantisch tafereel’ of 'picknick’. Net als ‘The Daily Dot’ hebben andere amusementssites vooral oog voor de commentaren op andere sociale media als Twitter. Daar wordt Flodder verdacht van de Griekse god Zeus te zijn, die volgens de mythologie in dierlijke gedaantes de liefde met vrouwen bedrijft.

Anderen reageren op de video dat struisvogels minder paren met soortgenoten omdat ze zich aangetrokken voelen tot een menselijk figuur in de omgeving. Daarbij verwijzen ze hoogstwaarschijnlijk naar de befaamde studie uit 1998 van Britse professoren Charles Paxton en Charles Deeming, die het paargedrag van struisvogels op kweekboerderijen bestudeerden, waarover onder meer The New York Times en BBC in 2003 rapporteerden. Daaruit bleek dat de paringsdans van de struisvogel eerder aan de menselijke toezichthouders dan naar hun soortgenoten gericht is. Dat zorgde voor een probleem op Britse kweekboerderijen, omdat de dieren zich minder voortplanten.

“Als een partner ziet het mannetjesdier Flodder mij niet. Want dan zou ik niet met hem kunnen knuffelen. Wel zijn de struisvogels zo lief omdat ik ze vanuit het ei heb grootgebracht”, reageert Wendy op de commentaren. “Met een verliefde struisvogel zou je niet in een omheining willen gaan”, zei onderzoeker Paxton aan BBC. “Natuurlijk blijf ik voorzichtig. Dat is om andere redenen: een struisvogel is een vluchtdier. Als het schrikt, zou het over mij heen kunnen lopen”, zegt Wendy.

Liefkozend

Het gewelddadige beeld over de struisvogel wil Wendy met haar video’s de wereld uithelpen. “Hoewel iedereen denkt dat een struisvogel agressief is, kan deze soort ook liefkozend zijn. De eigenschappen zou ik graag op basis van ervaringen nog in een boek uitgeven. Waarschijnlijk in verschillende delen. Want het voorlopige is al een mastodont.”

Meer foto’s of video’s van Wendy met haar struisvogels zijn te vinden op TikTok of Instagram op het account ‘Wendy Adriaens’. Meer informatie over Koch’s Corner via de Facebookpagina.

Volledig scherm Wendy met haar twee struisvogels © Klaas De Scheirder