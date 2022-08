Defensie belt voortaan meteen politie bij overtreders op Groot Schietveld: “Op terrein met niet-ontplofte munitie komen joggen is géén goed idee”

De voorbije jaren waarschuwde Defensie al meermaals over het feit dat het Groot Schietveld een militair domein is en dat daar rondwandelen, fietsen, paardrijden of zelfs zwemmen not done zijn. “Het Groot Schietveld is een actief schietterrein dat niet alleen tijdens de weekdagen, maar ook tijdens de weekends, vakantieperiodes dag en nacht gebruikt wordt”, zegt Erik Verstraelen, sinds begin juli de nieuwe bevelvoerder van het Bataljon Artillerie. “Op het terrein ligt ook niet-ontplofte munitie. We organiseren er oefeningen waarbij er géén rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van derden. Bovendien is er brandgevaar (vorig jaar brandden nog honderden hectares af door een foutgelopen schietoefening, red.) en gaat het om beschermde natuur. Om al die redenen is het terrein dus absoluut niet toegankelijk.”