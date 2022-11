Deelfietsen van Donkey Republic duiken op in Wuustwezel

Kalmthout Kalmthout Goes Qatar blijft er voor gaan: “Onze twee muzikale evenemen­ten gaan ook door met onder meer het laatste optreden van het jaar van Camille”

Terwijl ‘het grootste WK-dorp in de Kempen’ in de oude NAVO-hallen is afgelast wegens gebrek aan interesse, gaan ze in Kalmthout verder met de organisatie van Kalmthout goes Qatar. De inkom is er gratis. Voor twee muzikale evenementen voor en na de eerste drie wedstrijden van de Rode Duivels zijn er nog tickets te koop via deze link.

12:18