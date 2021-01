Coronacijfers Wuustwezel gaan in tegen de dalende tendens, onderzoek naar mogelijk besmettelijkere variant

De coronacijfers dalen in zowat heel Vlaanderen, maar Wuustwezel - net als Duffel en Lier - lijkt een kleine uitzondering. Op 28 december waren er 32 besmettingen verspreid over de zeven dagen ervoor. Op 2 januari, zaterdag dus, was dat aantal gestegen tot 53. Volgens De Tijd , waar microbioloog Herman Goossens wordt geciteerd, is er sprake van een meer besmettelijke variant. In AZ Klina weten ze voorlopig nog van niets en is de situatie – gezien de omstandigheden - nog relatief rustig. De cijfers zijn er zelfs gedaald. Bij stedelijke ziekenhuizen is wel het advies gegeven dat er voorlopig geen patiënten uit de rand met Covid-19 getransfereerd mogen worden.

Géén clusteruitbraken

Burgemeester Dieter Wouters van Wuustwezel, een van de gemeenten die in de gaten gehouden wordt, bevestigt dat er sprake is van een stijging in zijn gemeente. “Maar er zijn nergens clusteruitbraken”, zegt Wouters. “We zien ook geen verandering in het gedrag van onze inwoners. We zijn inderdaad een grensgemeente, maar zelfs de politie bevestigt dat er niet meer grensverkeer is dan tijdens andere dagen. We hebben de feestdagen achter de rug en misschien zijn er hier en daar wel (heel) kleine feestjes geweest, maar dat zal overal in Vlaanderen het geval geweest zijn. De cijfers zijn ook alleen in familieverband, maar er is geen verband te leggen tussen die families. Is de oorzaak inderdaad een meer besmettelijke variant? Het zou een verklaring kunnen zijn.”