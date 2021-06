Containerpark Wuustwezel weer vrijgegeven na vondst van obus: het ging om een lege huls

Hoogstraten Stad en secundaire scholen doen oproep aan jongeren en hun omgeving: “Hou alsje­blieft nog éven vol, want een quarantai­ne tijdens examens is niet leuk”

8 juni Het stadsbestuur van Hoogstraten vraagt in een brief aan alle leerlingen en hun ouders van de secundaire scholen om nog een aantal weken strikt de coronamaatregelen te volgen. De brief is ondertekend door Klein Seminarie, VTI Spijker, ASO Spijker, VITO en het CLB. De laatste weken doken er meer en meer besmettingen op die dikwijls gelinkt konden worden aan de vrije tijd.