Carrera Neefs na de heisa over de bloemen op graf van SS’er: “Die dirndl? Als ik naar het kerkhof ga, draag ik graag iets chic”

veldrijden elite z/c Seppe Rombouts, na vierde plaats in Polen, zaterdag naar Kortrijk: “Ik heb UCI-pun­ten en kan blijven crossen”

26 november Seppe Rombouts (22) trok het voorbije weekend naar Polen en werd in een UCI-cross in Gosciecin vierde. Een jaar geleden eindigde de eliterenner zonder contract in die veldrit derde. Zaterdag zal de veldrijder uit Gooreind in Kortrijk de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee rijden.