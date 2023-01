Brandweer redt 20 varkens uit beerput in Wuustwezel

Merksplas/Herentals Mateo en vier vrienden willen geld inzamelen om monument te laten maken voor overleden wielrenner Lars Janssens (16): “Als we gaan trainen in de Ardennen, kunnen we hem even dag gaan zeggen”

Vijf leerlingen van De Vesten in Herentals zijn gestart met een wafelverkoop. Eerder plaatsten ze ook al inzamelpotten in cafés en winkels. Ze doen dat niet zomaar, want ze willen met het ingezamelde geld en eventuele extra steun van Lions Club Herentals een monument laten plaatsen in Malmédy op de plaats waar vorig jaar Lars Janssens (16) uit Merksplas werd aangereden en later stierf. “Ik heb zo’n mooie herinneringen aan Lars en ben blij dat mijn medeleerlingen ermee willen voor gaan.”

25 januari