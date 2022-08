Bloemencorso Loenhout is toe aan 70ste editie: “De corso is de mayonaise die ons bij elkaar houdt”

LoenhoutDe dahlia’s staan in bloei en de wagenbouwers schakelen een versnelling hoger. Het is immers weer bijna tijd voor de Bloemencorso Loenhout. En het is een speciale editie, want de Bloemencorso blaast 70 kaarsjes uit. Slechts één editie kon echt niet doorgaan en dat was die van 2020 door de coronacrisis. “Onze Bloemencorso is de mayonaise die Loenhout bij elkaar houdt”, zegt voorzitter Herman Verschraegen.

Het is echt aftellen nu. Nog vier weken tot de Bloemencorso weer uitrijdt en zo'n dertig praalwagens getooid in mooie kleuren gevormd door miljoenen dahlia’s. Jaarlijks goed voor zo'n 20.000 bezoekers. De dahlia’ zijn de voorbije weken hard gegroeid door het goede weer en worden volop geplukt voor en geleverd aan andere bloemencorso’s. Dit jaar is een jubileumjaar voor de corso van Loenhout en vieren zij hun 70 jarig bestaan. 70 jaar ononderbroken is de stoet van meer dan 30 praalwagens uitgereden. Vanaf 1952 tot heden met maar slechts één onderbreking; in 2020 door Corona. “En daar mogen we in Loenhout toch wel trots op zijn”, zegt Herman Verschraegen, voorzitter van de Bloemencorso. “Het is de mayonaise die Loenhout bij elkaar houdt. Jong en oud, man en vrouw. Iedereen kan en mag meewerken. Je hoeft geen volleerd lasser of timmerman te zijn. Neen er is werk voor iedereen, ongeacht de ‘skills’ Kinderen vanaf 10 jaar en ouderen tot 85 jaar, allemaal kunnen ze helpen en dat doen ze dan ook. Dat maakt de corsocultuur al 70 jaar zo bijzonder.”

Volledig scherm De Bloemecorso in Loenhout is toe aan de 70ste editie. © Wezel op de Foto

Mini-docu

Een 70ste editie, dat verdient ook iets extra natuurlijk. “Heel de zomer lang zijn er opnames geweest voor een eigen mini-documentaire”, zegt Dennis van der Meer, de woordvoerder van de Bloemencorso. “We hadden ook een boek kunnen uitbrengen, maar bewegend beeld past gewoon beter bij de corso. Een boek blader je één keer door en belandt daarna in de boekenkast tussen de andere boeken. Wij zochten een medium dat je keer op keer op simpele wijze kunt herbeleven, dat altijd beschikbaar is en blijft en dat alle facetten van de corso in beeld brengt: een mini-documentaire dus. Door onder andere de verhalen van de oudere generatie vast te leggen in beeld en geluid, blijft dit stukje erfgoed gewaarborgd voor de toekomst. Een mooier geschenk kunnen we de corsobouwers niet geven.”

Nieuwigheden

En om de corso echt aantrekkelijk te houden, worden er dit jaar enkele vernieuwingen doorgevoerd. “Zo hebben we voor de bezoekers geïnvesteerd in meer comfort en zitplaatsen", zeggen Dennis van der Meer en Herman Verschraegen. “De eretribune aan de kerk is dit jaar voorzien van individuele zitplaatsen. Deze zitplaatsen zijn dit jaar voor het eerst eerst online te koop. We hebben ook een speciale Vorsselmans VIP-Lounge op een nieuwe locatie aan het Huffelplein. Vanaf 3,20 meter hoogte hebben de VIP-gasten een schitterend zicht op de aankomende stoet, de kleurrijke praalwagens, de straatanimatie én de prijsuitreiking. Onder het VIP-deck richt buurtschap Zuidhoek hun drankstand in zodat bezoekers rond deze locatie kunnen rekenen op een fris getapte pint en frisdranken.

Curieuze neuzen

Voor de nieuwsgierigen onder ons, is er ook goed nieuws. Zondag 28 augustus kan je een blik werpen achter de schermen en ontdekken wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een praalwagen. Tussen 10 en 16 uur kan je terecht in zes van de twaalf corso bouwtenten. Wie een ticket wil aanschaffen voor de Bloemencorso: tot en met zaterdagavond 10 september 20 uur betaal je online 8 euro. Op de dag van de corso zelf betaal je 10 euro aan de kassa. Tribunekaarten kunnen ook online gekocht worden en kosten 4 euro per persoon.

Het programma van zondag: er is tussen 8 en 18 uur een rommel- en curiosamarkt. Tussen 10 en 20 uur zijn de fooftrucks geopend en is er een kinderfoor. De start van de Bloemencorso is om 14 uur. Twee uur later volgt de tweede doortocht gevolgd door een prijsuitreiking om 16 uur.

