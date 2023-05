“Blijf op het aangelegde wandel- en fietspad”: vandalisme aan omheining Groot Schietveld

Fotogroep ‘t Slot exposeert nog één keer voor renovatie­wer­ken aan ‘t Slot starten

Fotogroep ’t Slot zet voor de 44ste keer de Noorderkempen en in het bijzonder Wortel-Hoogstraten letterlijk in de kijker met een nieuwe tentoonstelling in ’t Slot. Voorlopig de laatste keer in ’t Slot, want in het najaar starten daar de verbouwingen.