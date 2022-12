Bistro Kotee baadt in kerstsfeer: “We gaan tijdens de feestdagen maximaal open”

GooreindDe uitbaters van Bistro Kotee in Gooreind hebben hun zaak ondergedompeld in ware kerstsfeer. Waar je ook gaat zitten in de kleine maar gezellige zaak van Koen en Natasja Verberck kan je wel iets van kerstversiering bewonderen. En uiteraard zijn ook de volledig zelfgemaakte taarten en biscuits van Natasja in het thema zoals een kerstbusch in de vorm van een kerststalletje. “We gaan ook op de feestdagen open, want dit is dé periode van het jaar om gezelligheid te creëren”, zeggen Koen en Natasja.

Natasja van Bistro Kotee maakt nu ook taarten en biscuits in het kerstthema.

Koen en Natasja Verberck namen begin dit jaar de beslissing om in het centrum van Gooreind met een bistro te beginnen. Een kinderdroom van Natasja die al als 13-jarige smaak te pakken had gekregen van eigen taarten en biscuits maken. Negen maanden later kunnen ze alleen maar zeggen: het is een schot in de roos geworden. Elke dag opnieuw zit de zaak vol en komen mensen van overal om de taarten te proeven of andere lekkernijen op de kaart. “Het was ergens een risico, maar we hebben het toch gedurfd”, vertelt het koppel. “We zijn altijd trouw gebleven aan ons concept: alles huisgemaakt en vers. En zelfs nu nog krijgen we nog altijd complimenten. En de klanten komen blijkbaar van overal, want we kregen zelfs iemand van Knokke over de vloer. Hij had daar over ons horen vertellen en wilde het zelf komen testen. Blijkbaar was het in orde, want hij komt nog regelmatig langs (lacht).”

Koen en Natasja Verberck van Bistro Kotee hebben hun gezellige zaak ondergedompeld in de kerstsfeer.

Kerstperiode

De zaak baadt ondertussen ook in de kerssfeer die speciaal gemaakt is door een ontwerper. “We hadden dat eigenlijk al vastgelegd nog voor er één koffie was geschonken of een stuk taart was aangesneden”, lachen Koen en Natasja. “We houden wel van die gezelligheid van kerst en dat willen we ook overbrengen naar onze klanten. Deze periode is de donkerste periode van het jaar, maar ook de meest uitgelezen periode om er iets gezelligs van te maken. Waar je ook in onze zaak gaat zitten, je zal altijd van een ander tafereel kunnen genieten. We gaan de komende periode ook maximaal open blijven. Zelfs op 24, 25 en 26 december en op 31 december en 1 januari gaan we gewoon open. Voor onze vaste klanten die het willen of voor mensen die anders maar alleen zijn en toch iets van gezelligheid willen. Iedereen is welkom. En uiteraard hebben we naast onze gekende gerechten en taarten ook een assortiment kerstbushes voorzien.”

Koen en Natasja Verberck van Bistro Kotee hebben hun gezellige zaak ondergedompeld in de kerstsfeer.

Crisis

Na negen maanden kunnen de twee nog altijd tevreden terugblikken ondanks dat de crisis die nu toch al maanden ons land beheerst. “We hebben geluk gehad dat we nog net op tijd een vast contract hebben kunnen afsluiten met de energieleveranciers”, vertellen Koen en Nastasja. “We zijn ook blijven investeren om alles efficiënter te laten verlopen. We merkten wel dat de prijzen bij de leveranciers de hoogte ingingen, maar toch hebben we besloten om die prijsstijgingen niet door te rekenen. Het leven is voor de mensen al duur genoeg worden en daarom wilden wij niet zomaar onze prijzen verhogen, maar zijn we blijven inzetten op sfeer en gezelligheid.”

Koen en Natasja Verberck van Bistro Kotee hebben hun gezellige zaak ondergedompeld in de kerstsfeer.

