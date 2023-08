Beachweekend roept fans op te genieten: “Laat de technologie even achterwege en luister naar je hart”

Florist komt in Arboretum van Kalmthout trainen voor EK: “Zij mag per uitzonde­ring knippen in onze tuin”

De 22-jarige Justine Givron vertegenwoordigt eind augustus ons land op het Europees kampioenschap voor jonge floristen in een Sloveens arboretum. De bloemenkunstenares krijgt maandag van de huidig Belgisch kampioen bij de professionelen - Stefan Van Berlo - een training op een gelijkaardige plek, namelijk de botanische tuin Arboretum in Kalmthout. “Ik zal hier een beetje kunnen ervaren hoe het in Slovenië zal aanvoelen en wat ik kan verwachten van natuurlijk gegroeide materialen”, blikt Justine vooruit op de oefensessie.