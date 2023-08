Beachweekend moet volleybaltornooi afgelasten door regenweer, optredens vanavond gaan wel door

Werken in Worteldorp zorgen voor verkeers­hin­der

De N124 tussen Hoogstraten en Merksplas is de tot en met december volledig onderbroken in Wortel. Verkeer dat vanuit Hoogstraten naar Merksplas of Turnhout wil, zal moeten omrijden via Rijkevorsel. Begin december zouden alle werken afgerond moeten zijn.