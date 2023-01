Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Wuustwezel nog geld kan afhalen

Sint-Job I Love Sint-Job start voorver­koop op 2 januari en lanceert nu ook derde fuif, de kidsparty: “Zo kunnen onze jongste leden ook eens goed uit de bol gaan”

I Love Sint-Job / I Love Retro pakt in 2023 uit met alweer iets nieuws. Naast een feest voor de jongere generatie en de al wat oudere, komt er nu eentje bij voor de allerjongsten: een heuse kidsparty op zaterdagmiddag. En voor de liefhebbers van I Love Sint-Job, hou 2 januari maar in de gaten want dan start de officiële voorverkoop van al meteen meer dan een derde van de toegangskaarten. “Vermoedelijk op één dag uitverkocht.”

1 januari