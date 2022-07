Auto brandt volledig uit in Loenhout

Antwerpen Het stadhuis straalt weer als nooit tevoren, maar wist je dit al over het centrum van onze stad? "ABBA is hier ooit geweest”

Elke week vertelt Antwerps stadsgids en BeroepsBelg Tanguy Ottomer een weetje over Antwerpen. In juni gingen alle weetjes over het stadhuis: dat ging na jaren renovatie opnieuw open deze maand. Alle ‘Wist je dat’-jes vind je hier terug.

2 juli