Atelier Intter organiseert valentijnsmarkt

Hoogstraten Dronken bestuurder (20) raakt verlich­tings­paal en pleegt vluchtmis­drijf

In de nacht van zaterdag op zondag heeft er zich een ongeval met vluchtmisdrijf afgespeeld op de Loenhoutseweg in Hoogstraten. Een jonge bestuurder reed er tegen een verlichtingspaal om daarna tot stilstand te komen op het fietspad. De 20-jarige man uit Hoogstraten geraakte daarna in paniek en vluchtte te voet weg. Hij werd later thuis aangetroffen door de politie. Daar bekende hij meteen dat hij het ongeval veroorzaakt had. Hij bleek onder invloed te zijn.

10:51