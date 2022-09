Aldi opent nieuwe winkel aan Bredabaan: groter en extra personeelsleden aangeworven

Hoogstraten Boeren ontgoo­cheld in houding stadsbe­stuur: “Hoogstra­ten is een landbouwge­meen­te, maar als enige geeft het een positief advies en dat is frustre­rend”

Heel wat land- en tuinbouwers in Hoogstraten zijn ontgoocheld in hun stadsbestuur nadat die laatste een voorwaardelijk gunstig advies heeft gegeven voor het stikstofplan van de Vlaamse regering. De boeren hadden als landbouwgemeente op een krachtig signaal gerekend, maar in hun aanvoelen is de boodschap het tegenovergestelde. Het lokaal bestuur meent genoeg opmerkingen en bezwaren te hebben gegeven waar Vlaanderen in de ogen van de stad hopelijk rekening mee zal houden. Wij kregen drie ‘boeren’ samen met burgemeester Marc Van Aperen rond de tafel voor een exclusief gesprek.

28 augustus