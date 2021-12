63-jarige motorrijder overleden na ongeval op Vloeiweg

Antwerpen Hoe is het gesteld met verkeers­vei­lig­heid in Antwerpen? Wij gingen op pad met een fietskoe­rier: “Ik zie dagelijks ongevallen die maar op het nippertje vermeden konden worden”

In 2021 is Antwerpen jammer genoeg niet gespaard gebleven van dodelijke ongevallen. De twee zusjes in de Lange Leemstraat en twee vrouwen aan Berchem-station zijn hartverscheurende voorbeelden van hoe het met verkeersveiligheid in Antwerpen is gesteld. Wij gingen een hele dag op pad met een ervaringsdeskundige: een fietskoerier van leveringsdienst On Time leidt ons door de Antwerpse straten, en vertelt wat hij daar allemaal meemaakte. “Elk individu draagt zijn verantwoordelijkheid om zich veilig te verplaatsen in het verkeer.”

