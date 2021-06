60-jarige zaakvoerder van Zodiac IJs overleden na brand in zijn bedrijf

ANTWERPEN Cultuur opsnuiven in de binnenstad of raven in het park? Welke grote festivals en festivitei­ten gaan wél door deze zomer in en rond Antwerpen?

26 juni Dat Tomorrowland deze zomer niet kan doorgaan, is definitief beslist, maar heel wat semigrote tot massa-evenementen in en rond Antwerpen hebben wél groen licht gekregen. Van cultuur opsnuiven in de binnenstad en genieten in de vele parken in de stadsrand tot feesten op de grote festivalweides. Waar ga jij uit de bol deze zomer?