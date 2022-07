52-jarige bestuurster van Porsche zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen

Wuustwezel Zoon rijdt per ongeluk vader (86) aan met tractor: slachtof­fer overleden

In Wuustwezel is woensdag een 86-jarige man om het leven gekomen bij een ongeval met een tractor op een boerderij aan de Nieuwmoersesteenweg. De man was aan het helpen op de boerderij toen hij per ongeluk werd aangereden door zijn zoon.

7 juli