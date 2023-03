Willy en Marie-Jeanne sprongen mee op de kar van het plandelen: regen, wind noch het zomeruur konden de mooimakers thuis houden

Plandelen is een samensmelting van het Zweedse woord plocka, dat ‘verzamelen’ betekent, en wandelen. 25 moedigen hadden zondagochtend hun regenjasjes aangetrokken om te wandelen en terzelfdertijd zwerfvuil te verzamelen dat medeburgers met minder zin voor verantwoordelijkheid achterlaten op openbaar domein. Burgemeester Luc Vander Meeren (Open VLD) had ontbijtkoeken meegebracht naar get gemeentelijk recyclagepark en Willy Naessens zijn koets en vier paarden. Kristof Poupaert van de gemeentedienst zorgde voor de koffie, het nodige materiaal en een grondplannetje. “Het is een schitterend initiatief maar het is jammer dat het moet worden genomen”, vatte een deelnemer de actie samen. De oogst was dan ook bedroevend groot en de nood aan meer burgerzin vanwege de daders ook. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.