WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Wortegem-Petegem

HR-be­drijf opent achtste vestiging in Waregem

Hr-dienstverlener Besox heeft zijn 7de en 8ste kantoor geopend, in Aalst en Waregem. Het kantoor in Waregem ligt in de Kalkhoevestraat. “De uitbreiding past volledig binnen onze strategie om zowel in West-Vlaanderen als Oost-Vlaanderen meer voet aan de grond te krijgen”, zegt CEO Christophe Morbee. “Tegelijk willen we op die manier talent uit de streek aantrekken.”