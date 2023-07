WEER. In Wortegem-Petegem zwaarbewolkte ochtend en hevige neerslag

Meer dan 8 miljoen euro verdiend, maar vandaag kennen leden van de Armeense tennismaf­fia hun straf: zelfs spelers riskeren een jaar cel

Tennissers die opzettelijk al eens een service in het net slaan, of meer nog, een hele wedstrijd verliezen en daaraan een mooi centje verdienen. En de gokmaffia die daarmee miljoenen euro’s winst maakt. Vier jaar lang konden ze hun gangetje gaan. Met 375 gefixte wedstrijden verdienden ze meer dan 8 miljoen euro. In het proces rond de Armeense tennismaffia kennen de 28 beklaagden vrijdag hun straf.