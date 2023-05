WEER. Bewolking in Wortegem-Petegem vanochtend

Bierwereld verliest eerste vrouwelij­ke brouwmees­ter Rosa Merckx (98): “Brouwerij Liefmans zag ik als mijn levenswerk”

Rosa Merckx was een icoon in de bierwereld: ze was de allereerste vrouwelijke brouwmeester van het land. Dinsdag is ze op 98-jarige leeftijd overleden. Ook was ze jarenlang algemeen directeur van Brouwerij Liefmans, waar ze na haar pensioen nog elke dag op bezoek ging. “Niet om me te bemoeien, maar om te proeven en toch ook mijn gedacht te zeggen", zei ze daarover.