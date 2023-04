WEER. Bewolking in Wortegem-Petegem vanochtend

10 maanden cel voor jongeman na aanranden meisje aan skatepark

Een 22-jarige jongeman is veroordeeld tot een effectieve celstraf van tien maanden omdat hij vorig jaar een minderjarig meisje heeft aangerand aan het skatepark in Waregem. Hij kuste haar in de nek en duwde zijn geslachtsdeel tegen het meisje aan. Bovendien is hij geen onbekende voor het gerecht.