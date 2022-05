Vzw Leerlingenvervoer kocht een nieuwe bus met veertig zitplaatsen voor de school in Petegem

In de jaren ‘70 fusioneerden de gemeentescholen van Petegem en Elsegem tot Gemeenteschool Petegem en de vrije Scholen van Elsegem en Petegem tot Vrije Scholen Petegem-Elsegem. Rik Ottevaere is vandaag secretaris van de vzw Leerlingenvervoer en was er toen ook al bij. “Het gemeentebestuur voorzag destijds via een busbedrijf in gratis leerlingenvervoer voor de Gemeenteschool. Maar ook de leerlingen van de Vrije Scholen mochten tegen betaling meerijden. Omdat onderwijs toen nog niet gemengd was, leidde dat tot de absurde situatie dat ouders voor hun meisjes in het vrij onderwijs wel moesten betalen en voor hun jongens in het gemeentelijk onderwijs niet.”