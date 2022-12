Vooruit vraagt geluidsarm vuurwerk op oudejaar

In Wortegem-Petegem is het afschieten van vuurwerk enkel toegestaan op oudejaarsnacht tussen 23 uur en 01 uur, zoals bepaald in het politiereglement van de politiezone Vlaamse Ardennen. “Jammer dat onze gemeente niet volledig inzet op geluidsarm vuurwerk,” vindt Nico De Wulf . “Geluidsarm vuurwerk is even mooi, maar een pak diervriendelijker. Er zijn geen luide knallen waar honden, katten of weidedieren kunnen van schrikken. De onverwachte, luide knallen veroorzaken vaak paniek uit. Elk jaar opnieuw lopen dieren verloren of raken ze gewond of erger. Waar traditioneel vuurwerk een volume haalt tot 170 decibel, ligt de maximum grens voor geluidsarm vuurwerk op 85 decibel, dat is een wereld van verschil voor dieren.”

Ontgoocheld



Vooruit Wortegem-Petegem vroeg daarom op de gemeenteraad om in de toekomst enkel geluidsarm vuurwerk toe te laten, zoals nu al het geval is in Zelzate, Brugge, Stekene en Kruibeke. “Dat moet bij ons toch ook kunnen? Geluidsarm vuurwerk is even mooi, maar een pak diervriendelijker. We hopen dat het gemeentebestuur ons voorstel steunt”, klonk het bij Nico De Wulf.

Dat gemeentebestuur gaat het voorstel eerst bespreken en het ook meenemen naar het overleg van de politiezone. Nico De Wulf was enerzijds ontgoocheld dat zijn suggestie nog niet was behandeld door de fractie van de meerderheid, anderzijds hoopvol dat het op de politiezone positief zal worden onthaald. “Ik begrijp dat mijn voorstel nog niet kon worden voorgelegd op de politiezone Vlaamse Ardennen. Maar binnen de bestuursmeerderheid had dat toch gemoeten. Daarom dienen we onze vragen toch ook vooraf in?”